Değişerek, değiştirecekler

Yedi hafta boyunca sürecek olan eğitime İl Sağlık Müdürlüğünde görevli tüm yönetici ve çalışanların katılacağı bildirildi. Yozgat İl Sağlık Müdürümüz Dr. Fatih Şahin, yaklaşık 350 sağlık çalışanının il yönetiminde çalıştıkları için, kurumu temsil ettiklerini, il ve ilçedeki toplam 5 bin 400 sağlık çalışanlarıyla iletişim halinde olduklarını hatırlattı. Şahin, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünde çalışanların, il ve ilçede sağlık hizmetinde karar verici, uygulayıcı, sahada olan çalışmaların takipçisi kişiler olduğunu, bu kişilere, kurumsallaşma, sürekli gelişim, kalite, kurum kültürü, değişimin kabullenmesi, performans, verimlilik konularında verilecek eğitimlerin, çalışanlarında etkin davranış değişikliği meydana getireceğini anlattı. Şahin, ‘’Eğitime katılan çalışanlarımız, kurumsal bağlılık hakkında bilgi sahibi olacaklar, farkındalıklarını artıracaklar, verimli organizasyon oluşturabilmenin uygulanabilir ve pratik çözümlerini öğreneceklerdir. Ayrıca kurum kimliği oluşturmanın gerekleri, kurumsal imaj, kurumsal ün, kurumsal kimlik kararında etkenler, kurum vizyon ve misyonu, kurumun insan yapısı, kurum hedefleri, kurumsal kimlik oluşturmanın faydaları, kurumsal kimliğin yansıtılması, logo, amblem ve kurum standartları, kurum kimliğinin üst yönetim ve çalışanlar tarafından benimsenmesi konular uygulamalarla aktarılacak. Bizler değişmeye başladığımızda dünyada da fark yaratmaya başlayacağız, sağlık alanında da kendi hayatlarımızda da” diye konuştu.