Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
100077
ALTIN
282.898
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9466
EURO
6.2538

Değerlendirme yaptılar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bilgilendirme yapıldı, istişarede bulunuldu.

Değerlendirme yaptılar

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, bilgilendirme yapıldı, istişarede bulunuldu.

05 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Değerlendirme yaptılar

Kınalı Hasan Yurdu’ndaki toplantıya Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Yurt Müdürleri ile Personelleri katıldı. Toplantıda, yeni dönemde yapılacak olan spor faaliyetleri, Bozok Üniversitesini kazanarak Yozgat’a gelen öğrencilerin yurtlara kayıtları ele alındı. İl Müdürü Parlak, spora teşvik etmenin, spor yaptırmanın, sporcu yetiştirmenin, öğrencileri yurtlarda misafir etmenin görevleri olmasının yanında insan yetiştirmenin de öncelikleri arasında bulunduğuna dikkat çekti. Parlak, ‘Çocuklarımız ve gençlerimizin bu ülkenin gelecekleri olduğunu unutmadan, onlar için en güzelini yapmak için çalışmak zorundayız’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğaya keklik bırakıldı
Doğaya keklik bırakıldı
ÇÜRÜK BiNADA HiZMET!
ÇÜRÜK BiNADA HiZMET!
ASFALT TESiSi TAM KAPASiTE
ASFALT TESiSi TAM KAPASiTE
Aile içi şiddet anlatıldı
Aile içi şiddet anlatıldı
Eğitime 70 milyon liralık yatırım
Eğitime 70 milyon liralık yatırım
Servet Teyze dualarla
Servet Teyze dualarla
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim