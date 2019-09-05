Değerlendirme yaptılar

Kınalı Hasan Yurdu’ndaki toplantıya Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürleri, Yurt Müdürleri ile Personelleri katıldı. Toplantıda, yeni dönemde yapılacak olan spor faaliyetleri, Bozok Üniversitesini kazanarak Yozgat’a gelen öğrencilerin yurtlara kayıtları ele alındı. İl Müdürü Parlak, spora teşvik etmenin, spor yaptırmanın, sporcu yetiştirmenin, öğrencileri yurtlarda misafir etmenin görevleri olmasının yanında insan yetiştirmenin de öncelikleri arasında bulunduğuna dikkat çekti. Parlak, ‘Çocuklarımız ve gençlerimizin bu ülkenin gelecekleri olduğunu unutmadan, onlar için en güzelini yapmak için çalışmak zorundayız’ dedi.