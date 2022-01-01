Değerlendirme toplantısı

İl Müftüsü Ali Gülden başkanlığında yapılan toplantıya, İl Müftü Yardımcısı Aybala Tuğba Yurtlu, ADRB ve Gençlik Koordinatörleri, Din Hizmetleri Uzmanları ile Kur’an Kursu öğreticileri katıldı. Toplantıda 2021 yılı içerisinde gerçekleştirilen ADRB ve gençlere yönelik faaliyetlerin değerlendirmesi yapılarak, 2022 yılında nelerin yapılacağı noktasında görüş alış verişlerinde bulunuldu. Gülden, toplantıya katılan koordinatörlere dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, başarılarının devamını diledi. •Sümeyye İlhan•