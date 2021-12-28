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DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Yozgat genelinde hizmet yürüten Kreş Gündüz Bakımevi ve Çocuk Kulübü yöneticileri ile yıl sonu değerlendirme ve istişare toplantısı yapıldı.

28 Aralık 2021 Salı 00:25
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısına İl Müdürü Abdullah Neşeli ile birlikte Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Bahattin Çelik, Yozgat merkez ve ilçelerindeki Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulübü yöneticileri katıldı. Toplantıda Rehberlik ve Psikolojik Danışman Rabia Diken Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulübü eğitime ilişkin yönetmelik maddeleri ve bakanlık emirleri ile ilgili açıklama yaptı. Toplantıda açıklama yapan Neşeli, “yeni yılda pandeminin etkisi devam edecek gibi gözükmektedir. Aşı, maske ve mesafe kuralına dikkat etmeliyiz. Ne kadar hastalık etkili olsa da olursa gruplarımızda öğrenme merkezleri (ilgi köşeleri)nin kullanımına önem verilmeli, uygun gruplara kreş çevresinde var olan park, bahçe, orman, cami, müze, üst geçit, okul, market, resmi kurum gibi yerler bütünü ile birer öğrenme merkezi olarak değerlendirilmelidir. Alan gezileri şeklinde yararlanılacak bu öğrenme merkezlerine çiftlikler, hayvansal ve tarımsal üretim yerleri gibi yerler de dâhil edilmeli. Çevre koruma ve  çevreyi  temiz tutma bilincini geliştirici etkinlikler planlanmalı, görsel çalışmalar yaptırılmalı,  düşündürülüp konuşturulmalıdır. Çocuklarımızın hafızasına israf değil tasarruf fikri yerleştirilmelidir. Ayrıca yöneticilerin ‘Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulübü eğitim Programı’ nı mutlaka okuyup incelemesi gerektiğini belirterek “programın ruhunu anlamalıdır. Yöneticilerin veliler ile diyalog içerisinde olması, son çocuk teslim alınmadan odaya girilmemesi, eksikliklerinin giderilmesi, yöneticilerinin kendilerini yenilemesi gerekmektedir. Her bir kreşin mümkünse güzel örneklik teşkil edecek çalışmalar yapması, projeler geliştirmesini,  Kurum kimliği oluşturma gayreti içinde olunmasının önemli olduğunu belirterek tüm çalışanlarınıza 2021 yılı çalışmaları için teşekkür ediyorum, güveniyorum, hepinize başarılar diliyorum” dedi.

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