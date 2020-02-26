Dayanışma için buluştular

Geceye CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Bahadın Belediye Başkanı Yurtseven Bozbey de katıldı. Federasyon Başkanı Mesut İbiş 2011 yılında kurmuş oldukları federasyonun amacının, toplumun sosyal, siyasal, ekonomik, kültür seviyesinin yükseltilmesini, yerel, evrensel kültür değerlerimizin özgürce yaşanmasını sağlamak olduğunu hatırlattı. İbiş, ‘’Tecrübeli, bilgili iyi bir yönetim oluşturduk. Federasyonumuzu kurumsal bir yapı haline getirmek için kadın kollarımız ve gençlik kollarımızla gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler bu güzel vatanımızda ayrı gayrı olmadan yaşamaktan yanayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu güzel vatanımıza ve cumhuriyetimize her zaman sahip çıkacağız’’ dedi. Yozgatlı demokrat hemşerilerini Yenimahalle’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Hemşeri derneklerini kurmak kolay, yaşatmak o kadar zordur. 2009 yılından beri hemşeri derneklerine elimizden gelen tüm desteği veriyoruz. Doğduğu topraklara ve doyduğu kente sahip çıkan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyete inanan bütün derneklere ve STK’lara tam destek veriyoruz. Vatandaşlarımız doğduğu şehrin gelenek ve göreneklerini Başkent’te yaşamaya devam etsin istiyoruz’’ diye konuştu.