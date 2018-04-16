Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109604
ALTIN
177.379
DOLAR
4.0940
STERLİN
5.8434
EURO
5.0536

Daştan hemşerileriyle buluştu

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, Avusturya’da yaşayan hemşerileri tarafından düzenlenen geleneksel ‘Bahar Kermesi’ etkinliğine katılarak, hasret giderdi.

Daştan hemşerileriyle buluştu

AKDAĞMADENİ Belediye Başkanı Suphi Daştan, Avusturya’da yaşayan hemşerileri tarafından düzenlenen geleneksel ‘Bahar Kermesi’ etkinliğine katılarak, hasret giderdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
4 Okunma
Daştan hemşerileriyle buluştu

Başkan Daştan, Viyana’da yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını, taleplerini de dinledi. Bursa Milletvekili Muhammet Mufit Aydın, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, yurt dışında yaşayan Akdağmadeni’lerin katıldığı etkinlik,  renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Daştan, vatandaşlarımız la sohbet ederek ilçede yapılan çalışmaları, devam eden projeleri ve yapılabilecek olanlar hakkında bilgi verdi, vatandaşların önerilerini aldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ŞEHiDiMiZE SON GÖREV
ŞEHiDiMiZE SON GÖREV
Yardımlar sürüyor
Yardımlar sürüyor
VALi ÇALIŞTAYA KATILDI
VALi ÇALIŞTAYA KATILDI
Hayvanlarını otlatmaya götüren şahıs ölü bulundu
Hayvanlarını otlatmaya götüren şahıs ölü bulundu
Bilişim etkinlikleri verimli geçti
Bilişim etkinlikleri verimli geçti
Karacaoğlan anılacak
Karacaoğlan anılacak

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim