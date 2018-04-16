Daştan hemşerileriyle buluştu

Başkan Daştan, Viyana’da yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını, taleplerini de dinledi. Bursa Milletvekili Muhammet Mufit Aydın, Viyana Başkonsolosu Asip Kaya, yurt dışında yaşayan Akdağmadeni’lerin katıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Belediye Başkanı Daştan, vatandaşlarımız la sohbet ederek ilçede yapılan çalışmaları, devam eden projeleri ve yapılabilecek olanlar hakkında bilgi verdi, vatandaşların önerilerini aldı.