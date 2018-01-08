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Dar gelirliye ücretsiz kaplıca

YAPILAN muayeneler sonrasında kaplıca tedavisine gönderilen dar gelirli ve işsiz hastaların yararlandığı ücretsiz kaplıca tesis sayısı yeni yıl itibarıyla artırıldı.

Dar gelirliye ücretsiz kaplıca

YAPILAN muayeneler sonrasında kaplıca tedavisine gönderilen dar gelirli ve işsiz hastaların yararlandığı ücretsiz kaplıca tesis sayısı yeni yıl itibarıyla artırıldı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Dar gelirliye ücretsiz kaplıca

Geçen sene aralarında Yozgat'taki kaplıca tesislerinin de bulunduğu 240 tesis, Genel Sağlık Sigortası'ndan (GSS) yararlanan fizik tedavi hastalarına hizmet veririken Ocak ayı itibariyle tesis sayısı 254'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı'ndan işletme izni almış Yozgat'tan Yalova'ya, Bursa'dan Kahramanmaraş'a, Afyonkarahisar'dan Kırşehir'ekadar ülkenin dört bir yanında hizmet veren 254 kaplıca tesisinin kapısı işsiz hastaların tedavisine ücretsiz olarak açıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tedavi bedelinin devlet tarafından ödendiği kaplıcalarla ilgili bir duyuru yayınlayıp kaplıca listesini güncelledi. Yapılan açıklamada, "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller devlet tarafından karşılanmaz. Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilmiş kaplıca tesislerine müracaat eden genel sağlık sigortası kapsamında bulunan kişilerin kaplıca tedavilerine ait yol, gündelik ve refakatçi giderleri kurumumuzca ödenmektedir." ifadeleri yer aldı.

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