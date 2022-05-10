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Daha rahat ulaşım

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Belediye Başkanı Gökhan Coşar, havaların ısınmasıyla birlikte başlayan ve hızla devam eden üst yapı yol çalışmalarını yerinde inceledi.

10 Mayıs 2022 Salı 00:57
Daha rahat ulaşım

İlçe genelinde daha rahat bir ulaşım imkanı sunmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Coşar, ekiplerden bilgiler aldı. İlçemizde devam eden yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Coşar, “Ekiplerden bilgi alarak çalışmalarımızı inceledik. Söz verdiğimiz gibi çok çalışacak, gönüller kazanacağız. Vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru bizler için her şeyden önce gelmekte. Bu doğrultuda bizlerde çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürerek vatandaşlarımızın huzurunu sağlayacağız" dedi.

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