Dağlar deliniyor, raylar döşeniyor

Dağlar delinip, tüneller açılıyor, köprüler inşa edilip, raylar döşeniyor. Projenin Akdağmadeni kesiminde alt geçit kazısı tamamlandı. Akdağmadeni-Yerköy arasındaki kesimlerde ray döşeme çalışmaları devam ediyor. Yerköy-Ankara kesiminde ise hızlı tren yolu altyapı çalışmalarıyla birlikte tüneller açılıyor. Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanması halinde Yozgat-Sivas arasının bir saate, Yozgat-İstanbul arasının 5 saat 15 dakikaya düşeceği kaydedildi. Hattın inşasının coğrafi zorluklar sebebiyle uzadığı da kaydedildi. Hızlı tren projesinin Yerköy bağlantısından itibaren hattın Kayseri’ye uzatılacağı bildirildi. Yüksek hızlı tren hattının Ankara- Yozgat-Sivas hattının belirlenen süre içerisinde tamamlanmasına çalışıldığına dikkat çekildi. 245 kilometrelik Yozgat-Yerköy-Sivas Hızlı Tren Hattında rayların döşendiği açıklandı. Yerköy-Elmadağ-Ankara hattı ile ilgili olarak bir taraftan alt yapı çalışmalarının devam ettiği diğer yandan da üst yapı çalışmalarına ağırlık ifade edildi. Hattın daha sonraki dönemlerde de Sivas’tan başlayıp Erzurum, Erzincan, Kars’a kadar devam edeceğinin altı çizildi.