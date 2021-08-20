ÇÜRÜK YAPILAR YIKILIYOR

Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 9 yılda tespiti yapılan 559 riskli binadan 500’ü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yakıldı. Yerleşim alanlarında köhneleşen, mevcut planlamalar dışında kalan, eski merkezi iş alanları, kentsel sit alanları, kent içindeki sağlıksız, kaçak yapılar, gecekondu alanlarının kent gelişimini engelleyip, tehlike arz etmesi, sosyal yaşama olumsuz etkisinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yasa 2012 yılından itibaren uygulamaya konuldu. Yasal düzenlemenin ardından Yozgat’ta kentsel dönüşüm hamlesinden payına düşeni aldı. 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm planlaması kapsamında Yozgat’ta 559 riskli bina tespit edildi. Bunlardan 500 yapının yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan 500 bina için bina sahiplerine kentsel dönüşüm kapsamında 3 milyon 547 bin 590 lira ödeme yapıldı. Çarpık kentleşmesinin önüne geçilmesi, riskli binaların ortadan kaldırılması amacıyla Yozgat’ta 2 ayrı riskli ve rezerv alan tespit edildi. Karatepe ve Yenicami Mahalleleri kentsel dönüşümün yoğunluk bölgeler olduğu kaydedildi. Çapanoğlu Mahallesi ve Şehir Hastanesi bölgesinin ise yoğun yapılaşmanın yaşandığı alanlar olduğu kaydedildi. •İHSAN ÇELİKKAYA•