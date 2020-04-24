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Cumhuriyet Coşkusu…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna Korona Virüsü tedbirleri engel olamadı.

24 Nisan 2020 Cuma 03:50
Cumhuriyet Coşkusu…

YOZGAT il genelinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100’üncü yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle alanlar yerine evlerin balkonlarında kutlandı. Bayram coşkusuna Korona Virüsü tedbirleri de engel olamadı. Yozgat ilk tören Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı,  ile birlikte CHP ve DSP de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıl dönümü olduğunu söyledi. Yazıcı, ‘’100. yılını kutladığımız bu günde Milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür. Sevgili çocuklar, biliniz ki Bayrağını, Vatanını, Milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Başta Büyük Önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, Ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, nice bayramlarda buluşmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum’’ dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, tüm okullar Şanlı Bayrağımız ve Atatürk posterleriyle donatıldı. Yozgat Valisi Kadir Çakır ve İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajları ilköğretim öğrencilerine ulaştırıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan çocukların şiir ve çizmiş oldukları resimlerinden oluşan ‘'Bozok Maarif Elektronik Dergisi 23 Nisan Özel Sayısı’ çıkarıldı. Kolluk kuvvetlerine ait araçlar '23 Nisan 100. Yıl Marşı, Bugün Bayram ve 'Hayat Bayram Olsa’ isimli çocuk şarkıları seslendirildi. Vefa Sosyal Destek gruplarında görev alan okul müdürleri, öğretmenler ve kolluk güçleri tarafından vatandaş ve esnafa Şanlı Bayrağımız dağıtıldı. İl genelindeki başta Şehit ve gazilerimizin çocukları olmak üzere, öksüz, yetim ve kimsesiz çocuklara yönelik ziyaretler yapıldı, hediyeler verildi. Doğum günü 23 Nisan olan çocukların doğum günleri kutlandı ve hediyeler verildi.

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Cumhuriyet Coşkusu…
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