Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 18°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104283
ALTIN
172.002
DOLAR
4.0885
STERLİN
5.5858
EURO
4.9081

Cumhurbaşkanı'nı görmek için yürüyor

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Ankara'ya yürüyen Mirza Koğtaş, 900 kilometrelik yolculuğun ardından Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine ulaştı.

Cumhurbaşkanı'nı görmek için yürüyor

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek için Ankara'ya yürüyen Mirza Koğtaş, 900 kilometrelik yolculuğun ardından Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine ulaştı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
10 Okunma
Cumhurbaşkanı'nı görmek için yürüyor

Van’ın Tuşba ilçesindeki Düzyol Mahallesi`nde yaşayan 6 kişilik Koğtaş ailesinin en büyük çocuğu olan ve demircilik yapan Mirza Koğtaş, kongre için Van`a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşemeyince, Ankara’ya kadar yürümeye karar verdi. 11 Nisan`da Düzyol Mahallesi`ndeki evinin önünde yürüyüşüne başlayan Koğtaş, şu ana kadar 900 kilometre yol yürüdü. Uzun yolculuğun ardından Koğtaş, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine ulaştı. 8 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Van’ın Edremit ilçesine geldiğini ve orada görüşemediğini anlatan Koğtaş, "Sabahın erken saatlerinde gittim ama bir türlü kendisiyle görüşemedim. Korumalar izin vermedi. Ben de 11 Nisan Çarşamba günü saat 7.21`de yola çıktım ve 20 gündür yoldayım. Şu an Akdağmadeni’ne geldim” dedi. Bin 255 kilometrelik yolun 900 kilometresini geride bırakan Koğtaş, "Geriye 335 kilometre kaldı. Bunu da kat edeceğimi umuyorum. Bu yürüyüşün amacı Cumhurbaşkanımızla görüşebilmek için. Görüşmenin amacı Van namına hem de kendi adıma kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi Van`a çok güzel şeyler yaptı. Büyükşehir yaptı. O yüzden kendisiyle görüşmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım” şeklinde konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
KOP’TAN 40 MiLYON
KOP’TAN 40 MiLYON
Vali'den 1 Mayıs mesajı
Vali'den 1 Mayıs mesajı
İŞKUR-Bozok işbirliği
İŞKUR-Bozok işbirliği
Çevre temizliği
Çevre temizliği
Tatilde istişare
Tatilde istişare
İşçiler çalıştı
İşçiler çalıştı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim