Cumhurbaşkanı'nı görmek için yürüyor

Van’ın Tuşba ilçesindeki Düzyol Mahallesi`nde yaşayan 6 kişilik Koğtaş ailesinin en büyük çocuğu olan ve demircilik yapan Mirza Koğtaş, kongre için Van`a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşemeyince, Ankara’ya kadar yürümeye karar verdi. 11 Nisan`da Düzyol Mahallesi`ndeki evinin önünde yürüyüşüne başlayan Koğtaş, şu ana kadar 900 kilometre yol yürüdü. Uzun yolculuğun ardından Koğtaş, Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine ulaştı. 8 Nisan Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Van’ın Edremit ilçesine geldiğini ve orada görüşemediğini anlatan Koğtaş, "Sabahın erken saatlerinde gittim ama bir türlü kendisiyle görüşemedim. Korumalar izin vermedi. Ben de 11 Nisan Çarşamba günü saat 7.21`de yola çıktım ve 20 gündür yoldayım. Şu an Akdağmadeni’ne geldim” dedi. Bin 255 kilometrelik yolun 900 kilometresini geride bırakan Koğtaş, "Geriye 335 kilometre kaldı. Bunu da kat edeceğimi umuyorum. Bu yürüyüşün amacı Cumhurbaşkanımızla görüşebilmek için. Görüşmenin amacı Van namına hem de kendi adıma kendisine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi Van`a çok güzel şeyler yaptı. Büyükşehir yaptı. O yüzden kendisiyle görüşmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için yola çıktım” şeklinde konuştu.