Cuma sohbetleri BAŞLADI

BEYDER Genel Başkanı Aydoğan Bilir, Covid19 salgını nedeniyle alınan tedbirler nedeniyle uzun bir süredir yüz yüze etkinliklere ara verdiklerini, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte programlara yeniden başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı. Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Recep Temel, ‘Öğrenci ve Talebe Kavramları Üzerine Düşünceler’ başlıklı sohbet gerçekleştirdi. Temel, ‘’Günümüzde öğrenci ve talebe kelimeleri aynı anlamda kullanıldığı halde esasında bu kelimeler aynı anlama gelmemektedir. Öğrenci kelimesinin, kelime anlamı bir tarafa, günümüzde öğrenci, bilgiyi yaşamın bütün alanları için arzulamayan, bu arzudan yoksun olduğu için önüne sunulan bilginin doğru ve yanlışlığını sorgulamayan, daha çok ders geçmek, diploma almak ve sınav kazanmak odaklı eğitim/öğretim faaliyetlerini algılayan bir karaktere dönüşmüştür’’ dedi. Temel, öğrencinin ‘talebe’ sıfatı korunabilmiş olması halinde, bilgiyi özellikle isteyen, sadece mesleki alanda değil yaşamın bütün alanları için kullanma iradesine sahip olan, bilgiye arzulu olduğu için ulaşana kadar peşini bırakmayan, farklı kaynaklardan bilginin doğruluğunu teyit çabası içerisinde olan bir şahsiyetin ortaya çıkacağını bildirdi.