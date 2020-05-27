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Cuma Namazına izin çıktı

Yozgat’ta Cuma günü kılınacak Cuma Namazına ilişkin Müftülük açıklama yaptı.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 23:37
Cuma Namazına izin çıktı

YOZGAT İl Müftülüğü, yarın kılınacak olan Cuma Namazı ile ilgili açıklamada bulundu. Cuma namazının cami içinde değil, belirlenen camilerin avlu veya bahçesinde kılınacağı uyarısı yapılan açıklamada, abdesthane ve tuvaletlerin kapalı olacağı, bu nedenle vatandaşların abdestini evde veya işyerinde almaları istendi. Açıklamada, ‘’Cuma namazına şahsi seccade ve maske ile gelinecek ve sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılınacaktır. Şahsi seccadesi ve maskesi olmayanlar namaz yerine alınmayacaktır. Sadece Cuma namazının farzı cemaatle kılınacak olup, ilk ve sonraki sünnetler evlerde kılınacaktır. Cuma namazının farzı biter bitmez, musafaha yapılmaksızın sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaat alandan ayrılacaktır. Hastalık belirtisi taşıyan kişiler Cuma namazına gelmeyecektir’’ denildi.
Yozgat’ta Cuma Namazı’nın kılınacağı alanlar ise şöyle sıralandı:
100.Yıl Yeni Sanayi Sitesi Cami
Abdulhamit Han Cami
Bahçeşehir Cami
Başçavuşoğlu Cami
Bilal Şahin Cami
Erdoğan Akdağ Cami
Çapanoğlu Büyük Cami
Cevherialiefendi Cami
Çengeltepe Cami
DSİ Osmanlı Cami
Doğan Cami
Erginler Cami
Eyüp Sultan Cami
H. Bahri Akdağ Cami
Hz. Ebubekir Cami
İmam-I Azam Mescidi
Kandil Cami
Kayyımzade Cami
Kevenliburun Yeşil Cami
Musaağa Cami
Mutafoğlu Cami
Namazgah Cami
Şehitler Camii
Toki Cami
Toki Hz. Bilal Cami
Toki Yunus Emre Cami
Tuzkaya Cami
Umre Cami
Yıldıztepe Cami
Yimpaş Sanayi Cami

Anahtar Kelimeler:
Cuma Namazına Izin çıktı
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