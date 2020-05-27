Cuma Namazına izin çıktı

YOZGAT İl Müftülüğü, yarın kılınacak olan Cuma Namazı ile ilgili açıklamada bulundu. Cuma namazının cami içinde değil, belirlenen camilerin avlu veya bahçesinde kılınacağı uyarısı yapılan açıklamada, abdesthane ve tuvaletlerin kapalı olacağı, bu nedenle vatandaşların abdestini evde veya işyerinde almaları istendi. Açıklamada, ‘’Cuma namazına şahsi seccade ve maske ile gelinecek ve sosyal mesafe kuralına uyularak namaz kılınacaktır. Şahsi seccadesi ve maskesi olmayanlar namaz yerine alınmayacaktır. Sadece Cuma namazının farzı cemaatle kılınacak olup, ilk ve sonraki sünnetler evlerde kılınacaktır. Cuma namazının farzı biter bitmez, musafaha yapılmaksızın sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaat alandan ayrılacaktır. Hastalık belirtisi taşıyan kişiler Cuma namazına gelmeyecektir’’ denildi.

Yozgat’ta Cuma Namazı’nın kılınacağı alanlar ise şöyle sıralandı:

100.Yıl Yeni Sanayi Sitesi Cami

Abdulhamit Han Cami

Bahçeşehir Cami

Başçavuşoğlu Cami

Bilal Şahin Cami

Erdoğan Akdağ Cami

Çapanoğlu Büyük Cami

Cevherialiefendi Cami

Çengeltepe Cami

DSİ Osmanlı Cami

Doğan Cami

Erginler Cami

Eyüp Sultan Cami

H. Bahri Akdağ Cami

Hz. Ebubekir Cami

İmam-I Azam Mescidi

Kandil Cami

Kayyımzade Cami

Kevenliburun Yeşil Cami

Musaağa Cami

Mutafoğlu Cami

Namazgah Cami

Şehitler Camii

Toki Cami

Toki Hz. Bilal Cami

Toki Yunus Emre Cami

Tuzkaya Cami

Umre Cami

Yıldıztepe Cami

Yimpaş Sanayi Cami