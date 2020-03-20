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Çözüme kavuşturuldu

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, son dönemlerde dünya genelinde yaşanılan sağlık ve ekonomik krizlere sebep olan korona virüs salgınının yol açtığı sıkıntıların ivedilikle çözüme kavuşturulması için adımların atıldığını söyledi.

20 Mart 2020 Cuma 03:22
Çözüme kavuşturuldu

 Çelik, bunun bir kez daha Türkiye için ekonomik anlamda en büyük teşkilatı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Yozgat içinde Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu gösterdiğini belirtti. Çelik, ‘’İletilmiş olan bu sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması, talep edilen isteklerin yine hızlı bir şekilde yürürlüğe konulması bir kez daha göstermiştir ki Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin her zaman yanında ve sıkıntılarını en hızlı şekilde en yetkili mercilere ulaştırılmasını sağlayan teşkilattır’’ dedi. Çelik, Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerin her zaman sıkıntılarını çözme noktasında, en üst mercilere iletme noktasında her daim 24 saat görevlerinin başında olduklarını anlattı. Çelik, ‘’Sahadaki bütün problem ve sorunları en içten bir şekilde yaşayarak ve yine en üst mercilere en net, en doğru şekilde iletmeyi kendimiz için vatan borcu olarak bilmekteyiz’’ diye konuştu.

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Çözüme Kavuşturuldu
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