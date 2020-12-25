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Covit-19 stres yapıyor

YOZGAT Şehir Hastanesi Psikiyatri Hekimlerinden Uzman Dr. Ece Yaldız, Covid-19 salgınının insanlardaki ruhsal etkilere neden olduğunu belirtip, uyarılarda bulundu.

25 Aralık 2020 Cuma 00:40
Covit-19 stres yapıyor

Yaldız, yaklaşık bir yıldır tüm dünyada mücadelesi sürdürülmekte olan Covit-19 pandemisi, virüsün yayılım özellikleri, ağır hastalık tabloları, yüksek ölüm oranları nedeniyle pek çok kişide stres tepkilerine ve yoğun kaygıya neden olduğuna dikkat çekti. Yaldız, ‘’Bu süreçte insanlar kendi hastalık yüklerinin yanı sıra sevdikleri kişilerin hastalıkları ve kaybı ile de başa çıkmaya çalışmaktadır. Stres tepkilerinin bağışıklık sistemi başta olmak üzere vücut işlevlerini etkilediği bilinmektedir, bu nedenle salgının önlenmesi ve tedavisinde ruh sağlığının belirleyici rol oynadığı düşünülmektedir’’ dedi.  Uzman Dr. Yaldız, stresli durumlarda insanların kişilik özellikleri, geçmiş deneyimlerine göre çok çeşitli tepkiler verebildiklerine vurgu yaparak, önceden ruh sağlığı sorunu olanların, çocukların, yaşlıların, sağlık çalışanlarının, pandeminin yarattığı strese daha ağır tepki gösterebildiklerinin altını çizdi. Yaldız, ‘’Sağlık durumu ile ilgili korku ve endişe, uyku ve yeme düzeninde değişiklikler, dikkat sorunları, sigara, alkol ve diğer ilaçların kullanımının artması, kronik hastalıkların seyrinin kötüleşmesi gibi tepkiler pandeminin neden olabileceği durumlar arasındadır. Pandemi sürecinde ruhsal dayanıklılığı artırmak için, Covit-19 ile ilgili medya yayınlarına aşırı maruziyetten kaçınmak, sağlık ve dengeli beslenmek, düzenli fiziksel egzersiz yapmak, uyku düzenine dikkat etmek, alkol ve uyuşturucu kullanımından kaçınmak, sevilen kişilerle iletişim kurmak, hisleri ve kaygıları onlarla paylaşmak önerilmektedir’’ diye konuştu. Dr. Ece Yaldız, ruhsal dayanıklılığı arttırmaya yönelik önerilerin uygulanmasının yanı sıra, bazı durumlarda kişilerin ruh sağlığı çalışanına başvurması gerektiğini de bildirdi. Yaldız, ‘’Art arda birkaç gün boyunca günlük etkinlikleri engelleyecek düzeyde belirgin ruhsal yakınmaları olan, karantina ve hastalık nedeniyle ortaya çıkan stresi yönetemeyen kişilerin psikiyatrik destek alması için başvurması önerilmektedir. Bilinen ruhsal bozukluğu olanların, psikiyatrik tedavilerini düzenli olarak sürdürmeleri ve yeni belirtilerin ortaya çıkması veya mevcut belirtilerin şiddetlenmesi halinde psikiyatri polikliniklerine başvurmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Covit-19 Stres Yapıyor
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