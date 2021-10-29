Covid19 ile yaşamaya alışmalıyız

Yozgat’ın Yerköy ilçesi Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, Strazburg'ta düzenlenen ‘Avrupa Birliği Yerel ve Bölgesel Yönetimler’ kongresine katıldı, yaptığı konuşmada Covid19 ve göç olaylarına değindi. Yılmaz, ‘’İnsanlık olarak, Covid19 ile yaşamayı öğrenmeliyiz. Bundan sonra ki süreçte neler yapmamız gerektiğini daha fazla konuşmalı ve çözümler üretmeliyiz. Pandemi süreciyle birlikte değerlendirilmesi ve birlikte ele alınması gereken bir konu da yaşanılan bu salgın göç problemleridir. Göç problemi bir bölgenin veya bir ülkenin değil tüm insanlığın ortak problemidir’’ dedi. Yılmaz, yerel yönetimlerin, devletlerin halkına uzattığı elleri ve görebildiği gözleri olduğuna vurgu yaparak, bu bağlamda yerel yöneticilerin kendilerine emanet edilen şehirlerine, sosyal, ekonomik, kültürel ve şehircilik alanları başta olmak üzere farklı birçok konuda vatandaşlarının beklentilerini, taleplerini, sorunlarını çözmeyi hedefleyen kurumlar olduğunun altını çizdi. Yılmaz, ‘’Yerel Yönetimleri güçlü olan devletler, halkın içerisinden gelen ve yaşamış olduğu şehirlerini en iyi bilen yerel yöneticileri sayesinde çözüm odaklı hizmetler üreterek bir yandan şehirlerini daha çağdaş ve modern bir şekilde inşa ederken, diğer yandan ise halkının huzur ve refahının devamlılığını sağlamayı başarmışlardır. Hiç şüphesiz ki! Yerel Yönetimlerin ehemmiyeti, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanın büyük sağlık sorunları yaşadığı, sağlıktan, ekonomiye, sosyal hayattan eğitime tüm insanlığı etkileyen ve küresel bir sorun haline gelen Covid19 salgın süreci içerisinde bir kez daha anlaşılmıştır. Elbette bu sürecin en büyük kahramanları, şüphesiz ki kendi canlarını ortaya koyarak büyük bir özveriyle gecesini gündüzüne katıp çalışan ve insanlığa hizmet eden sağlık çalışanlarıdır. Sizlerin huzurunda bir kez daha tüm sağlık çalışanlarına vermiş oldukları hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bu süreçte hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vefat eden tüm insanlara Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum’’ ifadelerini kullandı. •Ferhat Kayhan•