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Covid19 denetimlerine sıkı takip

YOZGAT Valisi Ziya Polat, yeni tip koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma personeli tarafından yapılan denetimlere katıldı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:22
Covid19 denetimlerine sıkı takip

 Muslubelen uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsüne binen Vali Polat, yolcuların HES kodu ve seyahat izin belgelerini kontrol etti. Polat, tam kapanma döneminde denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceğini söyledi. Vatandaşın polis ve jandarmanın uyarısına gerek kalmadan kendi tedbirini kendisinin alması gerektiğini belirten Polat, "Vatandaşların hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını koruması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Kurallara uyulursa virüsten daha kısa sürede kurtuluruz" dedi. Polat, görev başındaki güvenlik güçlerine teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. (Foto: Yakup Salman/aa)

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Covid19 Denetimlerine Sıkı Takip
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