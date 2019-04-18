Çorum’dan sosyal ziyaret

Çorum’dan gelen heyet üyeleri Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret edip, bilgi alışverişinde bulundular. Dernek Başkanı Abdullah Uysal, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen ‘Birimiz Biz, Birbirimiz hepimiz’ adlı proje hakkında bilgi verdi. Uysal, projenin sosyo-ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilerek, topyekun kalkınma ve gelişmişliğin hedeflendiğini belirtti, ‘Bu kapsamda komşu ilimiz Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklerle tanışmak, iletişim halinde olmak ve kaynaşmak amacıyla bugün Yozgat’tayız’ dedi.