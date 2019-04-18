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Çorum’dan sosyal ziyaret

ÇORUM faaliyet gösteren Dodurga Eğitim Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Abdullah Uysal, Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile birlikte bakanlık destekli proje kapsamında Yozgat’a sosyal amaçlı ziyarette bulundu.

Çorum’dan sosyal ziyaret

ÇORUM faaliyet gösteren Dodurga Eğitim Kültür Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Abdullah Uysal, Çorum İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile birlikte bakanlık destekli proje kapsamında Yozgat’a sosyal amaçlı ziyarette bulundu.

18 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Çorum’dan sosyal ziyaret

Çorum’dan gelen heyet üyeleri Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu’yu ziyaret edip, bilgi alışverişinde bulundular. Dernek Başkanı Abdullah Uysal, İçişleri Bakanlığı desteğiyle yürütülen ‘Birimiz Biz, Birbirimiz hepimiz’ adlı proje hakkında bilgi verdi. Uysal, projenin sosyo-ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilerek, topyekun kalkınma ve gelişmişliğin hedeflendiğini belirtti, ‘Bu kapsamda komşu ilimiz Yozgat’ta faaliyet gösteren derneklerle tanışmak, iletişim halinde olmak ve kaynaşmak amacıyla bugün Yozgat’tayız’ dedi.

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