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Çörek otu yüz güldürüyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçileri alternatif ürünlere teşvik etmek, bu konuda çiftçilere öncülük etmek amacıyla üründe çeşitliliği artırmaya yönelik deneme üretimi çalışmalarını sürdürüyor.

Çörek otu yüz güldürüyor

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çiftçileri alternatif ürünlere teşvik etmek, bu konuda çiftçilere öncülük etmek amacıyla üründe çeşitliliği artırmaya yönelik deneme üretimi çalışmalarını sürdürüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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Çörek otu yüz güldürüyor

Yozgat Merkez, Çekerek, Sorgun, Şefaatli ve Yerköy İlçelerinde 7 çiftçi ile birlikte deneme amaçlı ekimi yapılan yağlık çörekotunda verimin istenilen düzeyde olmasının beklendiği açıklandı. Tarım Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yakından takibe edilen yağlık çörekotunun Pazar sorununun bulunmadığı kaydedildi. Yozgat’ta baharatlık çörekotunun ekiminin yapıldığı da hatırlatılan açıklamada, ‘Soğuk geçen bahar ayları ve yağmur yağmaması gibi iklim şartlarına bağlı yaşadığımız olumsuzluklara rağmen demonstrasyonların genel durumlar iyi görünüyor. Bu demonstrasyonlarımızda acı yağlık çörek otu tohumlukları kullanılmıştır. Sonuçları hasat sonrasında çiftçilerimiz ve kamuoyu ile paylaşacağız’ denildi.

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