Çöplükten enerji tesisine…

Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği(YOKAB)ne üye belediyelerin de dahil olduğu proje kapsamında, Yozgat’ta toplanan çöpler ile elektrik enerjisi üretimi gerçekleşecek.

Projeyi yürütecek olan ITC-KA Enerji Üretim Şirketi yetkilileri Büyük Sinema’da düzenledikleri halkı bilgilendirme toplantısında projenin detaylarını kamuoyu ile paylaştı.

TOPLAM 2,8 MW

Bilgilendirme toplantısında konuşan Yüksek Çevre Mühendisi Nesibe Toprak, Yozgat’a bağlı Salmanfakılı Köyü’nde 103 milyon 113 bin 876 metre kare alan üzerinde mekanik ayırma tesisi, fermantasyon tesisi ve metan gazı ve biyogazdan elektrik üretim tesisi kurulacağını bildirdi.

Nesibe Toprak, katı atık düzenli depolama tesisi bünyesinde günde 730 ton kapasiteli mekanik ayırma tesisi ve 460 ton kapasiteli anaerobik fermantasyon tesisi kurulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Alandan elde edilecek biyogazın kullanılacağı elektrik enerjisi üretim tesisinin toplam kapasitesinin ise 2,8 MW olacağı aktarıldı.

ÖNGÖRÜ 30 YIL

Yozgat İli Katık Atık Düzenli Depolama Tesisi’nin proje ömrünün 19 yıl olduğunu söyleyen Yüksek Çevre Mühendisi Nesibe Toprak, proje kapsamında yeni kurulacak tesisler ile birlikte tesis ömrünün 30 yıla çıkacağının öngörüldüğünü ifade etti. Nesibe Toprak, proje aşamalarına bağlı olarak 20 kişinin de istihdam edileceğini ve vasıfsız işçilerin yakın çevreden temin edileceğini aktardı.

10 BELEDİYE DAHİL

Çevresel kirliliği ortadan kaldırarak, çöplerin çevreye verdiği zararı asgari düzeye düşürecek olan projeye 10 belediye dahil oldu. Yozgat Katı Atık Bertaraf Tesisleri Birliği’ne üyeliği bulunan belediyeler de projeye dahil oldu. Bu şekilde başta Yozgat Belediyesi olmak üzere, Sorgun, Yerköy, Çiğdemli, Eymir, Sarıkaya, Çekerek, Aydıncık, Baydiğin ve Şefaatli belediyeleri de projede yer alacak.

Söz konusu belediyeler de çöplerini bertaraf tesislerine taşımak suretiyle elektrik üretimine katkı sunup, çöplerini daha çevreci bir yöntemle bertaraf etmiş olacak.

