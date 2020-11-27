Çöpe atmayın!

Dernek yönetiminin yaptığı ortak açıklamada, diyabet hastalarının kullandığı iğne uçlarını çöpe değil, artık kesici delici atık kutularına atmaları istendi. Çöpe atmak zorunda kalınan iğne uçlarının hiç kimsenin eline batmaması için proje hazırladıklarına vurgu yapan dernek yöneticileri, ‘’Çöpe atılan iğne uçları ne çöpü atan bizim elimize, ne çöpü toplayan görevlilerin eline ne de yemek için çöpü karıştıran sokak hayvanlarına batmayacak. Topladığımız kutular, tarafımızca toplanıp, AZE Çevre Teknolojileri firması tarafından Tıbbi Atık Tesisinde ücretsiz bertaraf edilecektir’’ diye konuştular. Yakında temin edecekleri kesici, delici atık kutularının başvuran diyabet hastalarına verileceği, projeye destek ve bağışta bulunmak için iletişime geçilmesi de istendi.