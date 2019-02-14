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Çok yönlü mücadele verilecek

YOZGAT Valisi Kadir Çakır uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili çok yönlü mücadele verileceğini söyledi.

Çok yönlü mücadele verilecek

YOZGAT Valisi Kadir Çakır uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili çok yönlü mücadele verileceğini söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 07:00
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Çok yönlü mücadele verilecek

Yozgat Valisi Kadir Çakır Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Toplantısında uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili önemli mesajlar verdi.
Yozgat Valiliği’nde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Kadir Çakır, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelenin birden fazla yönü, yöntemi ve paydaşları olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla büyük operasyonlar yapıldığını ifade eden Kadir Çakır, operasyonların sadece asayiş ve güvenlik yönü bulunmadığını belirtti.
Vali Çakır, “Bu çok yönlü bir iş. İçerisinde aileler var, milli eğitim var, hatta her bir şahıs her bir birey var. Çünkü bu hepimizin sorumluluğunda olan bir durum. Bu alanla ilgili bir aksaklık bir yanlışlık gördüğümüz zaman mutlaka ilgili yerlere başvurması lazım” diye konuştu.
Bağımlılıkla mücadele kapsamında Yozgat’ta güzel işler yapıldığını anlatan Vali Çakır, özellikle sanal alem ve teknolojiyi kullanarak gençlere uyuşturucu teminini kolaylaştıranlara karşı ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde çalışılması gerektiğini de aktardı.
Vali Çakır, Yozgat’ta uyuşturucu ve bağımlılıkla ilgili çok yönlü mücadelenin verileceğinin altını çizdi.

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