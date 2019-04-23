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ÇOCUKLARIN BAYRAMI

BUGÜN yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da 99 yıldır büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün hava muhalefeti nedeniyle Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda kutlanacak.

ÇOCUKLARIN BAYRAMI

BUGÜN yurt genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da 99 yıldır büyük bir coşku ile kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bugün hava muhalefeti nedeniyle Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda kutlanacak.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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ÇOCUKLARIN BAYRAMI

Hazırlanan program kapsamında ilk tören Cumhuriyet Alanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da Atatürk Anıtına Çelenk sunumu ile başlayacak kutlamalara, saat 10.00’dan itibaren Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda devam edilecek. Daha önce yapılan açıklamada, Sakarya İlkokulu Bahçesi’nde yapılması planlanan kutlamalar, hava muhalefeti öngörüsü ile spor salonuna alındığı açıklandı. Salonda gerçekleştirilecek kutlamalar kapsamında, günün anlam ve önemini içeren konuşma yapılacak, şiirler okunacak, Öğrenciler gösterilerde bulunup, yarışmalar gerçekleştirilecek. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllerini alacak, halkoyunları ekipleri gösterilerde bulunacak. Müzik dinletisi ve halkoyunlarının gösterisiyle etkinlik tamamlanacak. 
23 NİSAN’IN ÖNEMİ:
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir. Atatürk, 23 Nisan 1924'te '23 Nisan' gününün bayram olarak kutlanmasına karar vermiştir. Bu tarihten 5 yıl sonra 23 Nisan 1929’da Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etmiştir ve 23 Nisan ilk defa 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak da kutlanmaya başlanmıştır. 1979'da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir. Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgal eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir. Büyük önder Atatürk’ün düşüncesinde çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyduğu sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanları çocuklara armağan etmiştir. Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.
 

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