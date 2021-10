Çocuklara özel

Yozgat Belediyesi tarafından çocukların sokakta güven içinde oynaması, birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak amacıyla düzenlemesi yapılan ‘Çocuk Sokağı’ düzenlenen festival etkinliği ile açıldı. Yozgat Şehir Merkezinde Tekke Mahallesi Can Sokak'ta oluşturulan Çocuk Sokağı'nın açılışına Yozgat Valisi Ziya Polat’ta katıldı. Çocukların bayramını kutlayan Vali Polat, çocuklar için yapılan her işe her zaman destekçi olduklarını vurguladı. Polat, ‘’Her zaman sevdamız eğitimdir. Eğitim yolunda her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Devletimiz Allah'a şükür güçlü, fiziki anlamda hiçbir sıkıntımız yok ancak çocuklarımızı, sosyal, kültürel ve sportif yönden de geliştirmemiz lazım. Eğitim sadece dört duvar arasında olacak bir iş değil, eğitim, ailede başlıyor, sokakta devam ediyor, okullarda da meyvesini veriyor. Böyle bir sokağı düşünüp yapan belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum’’ dedi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, 10 metre genişliğinde 100 metre uzunluğundaki sokağı trafiğe kapatarak çocuklara tahsis ettiklerini söyledi. Köse, sokakta çocukların güven içerisinde oyun oynayacağını ifade ederek, ‘’Özellikle çocuklarımızın sosyalleşmesi, birlikte oyun kurgulaması için bu sokağı düzenledik. Sokakta bilim standımız, müzik, resim standımız, oyun alanlarımızla çocuklarımızı geleceğe güvenle hazırlayacağız. Sokağımızın hayırlı olmasını diliyorum’’ diye konuştu. Başkan Köse, Avrupa Birliği Alman Ajansı İspanyol Ajansının da Destek verdi Türkiye Belediye Birliği aracılığıyla müracaat ettikleri çocuk sokağı projesi için hibe aldıklarını aktardı. Köse, ‘’Çocuklarımızın sosyalleşmesi, oyun kurması ve geleceğe sağlam adımlarla yürümesi için, aynı zamanda ülkemizde misafir ettiğimiz çocukların içinde yaptık. Okullarda nasıl müdürlerimiz öğretmenlerimiz sahip çıkıyorsa sokakta da biz sahip çıkacağız. Göreve geldiğimiz günden beri her zaman çocuklarımızı gençlerimizi önemsedik ve onların geleceğini daha iyi hazırlamak için birçok icraat yaptık bugün bunlardan bir tanesi de Çocuk Sokağımız’’ ifadelerini kullandı. Vali Polat, çocuklarla satranç oynadı.