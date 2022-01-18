Çocuklara oyun sandığı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç'un himayesinde yürütülen ‘Benim Oyun Sandığım’ projesi kapsamında Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli idareciler ve öğretmenler ilçenin anasınıfı bulunmayan köylerinde, dezavantajlı çocukların evlerine giderek, çocuklarla vakit geçiriyorlar. Dezavantajlı çocuklara proje hakkında bilgi verip, ders anlatan görevli öğretmenler çocuklarla oyunlar oynanarak, çocuklara oyun sandıklarını hediye ettiler. Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, çocuklara hediye olarak verilen oyun sandıklarının çocuklara ulaştırılması noktasında gönüllü olan, emek veren okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür ederek, ‘’Yavrularımızın gözlerindeki sevgi dolu bakış her şeye değerdi. Onlar bizim kıymetlilerimiz, onlar bizim emanetimiz’’ dedi.•Sümeyye İlhan•