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Çocuklara destek projesi

SORGUN ilçesinde faaliyetini sürdüren Çağlayan İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği tarafından, çocuklara yönelik hazırlanan proje İçişleri Bakanlığı tarafından uygun bulundu.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:48
Çocuklara destek projesi

 Proje önümüzdeki yılın ilk gününden itibaren hayata geçirileceği bildirildi. Sorgun Çağlayan İzcilik ve Gençlik Spor Kulübü Derneği Başkanı Özdemir Öztürk, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan ‘İhmal Edilmiş Çocuklar Olmasın, İhya Edilmiş Çocuklar Olsun’ adlı projeyle ilgili protokolü imzaladıklarını bildirdi. Öztürk, Yozgat Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu ile bir araya gelerek, bakanlık tarafından uygun bulunan projenin uygulanmasına yönelik hazırlanan protokole imza attıklarını kaydetti. Bakanlık projenin uygulanabilmesi için 60 bin lira ödenek verdi. Eğitim, spor kültürel etkinlikler gibi çocuklara yönelik yapılması planlanan etkinliklere ocak ayından itibaren başlanıp, proje çalışmaları yaklaşık 4 ay devam edecek. 

Anahtar Kelimeler:
Çocuklara Destek Projesi
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