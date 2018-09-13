Çocuklara bisiklet

Ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla yürütülen, Okul Destek Projesinin etkinliğini arttırmak amacıyla yaz kurslarına düzenli katılım sağlayıp, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri başarıyla tamamlayan çocukların ödülleri törenle dağıtıldı. Çocukların ailelerinin de katıldığı törende, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ‘’Akademik başarı seviyesinin yüksek olması çok önemli ancak bunun sosyal, kültürel, sportif alanlardaki başarılarla da taçlandırılması gerekir. Başarılarını taçlandıran çocuklarımızı tebrik ediyor, onlara uygun zemini hazırlayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum’’ dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli ise, ‘’Müdürlüğümüz ekonomik destek veren bir Kurum olarak gözüküyordu, ancak bugün sosyal manada ilimizde öncü rol alan bir kurum haline geldi. Şüphesiz ki bunda Sosyal Hizmet Merkezimizin büyük bir payı var. Bu vesile ile de Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu’na Kuruluş Müdür Yardımcısı proje koordinatörü Teoman Başal ve ekibine çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Bisiklet alan çocuklardan Bahar Bolat da, ‘’Daha önce böyle güzel bir bisikletim olmamıştı, bize bu imkanı sağlayan hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Seneye de çok çalışacağım, keman kursuma ve yüzme kursuma da düzenli devam edeceğim’’ İfadelerini kullandı.

