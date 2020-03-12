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Çocuklar üşümeyecek

İSTANBUL Yozgatlılar Federasyonu ve Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, Kadın Kolları Birimleriyle birlikte başlattığı ‘Çocuklar Üşümesin’ projesi kapsamında, Yerköy ilçesini ziyaret etti.

12 Mart 2020 Perşembe 03:19
Çocuklar üşümeyecek

Arslan, Cengiz Topel İlkokulundaki 101 çocuğa bot ve mont hediyelerini takdim etti. Okul Müdürü Rafet Yıldırım, Müdür Yardımcısı Fuat Çalışkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Bora’nın eşlik ettiği ziyarette Aysel Arslan, çocuklara hitaben bir konuşma yaptı. Arslan, "Bugünün küçükleri yarının büyükleri sevgili gençler, okuyun çok okuyun, soru sorun, sorgulayın, hayal kurun, kendinizi, ülkemizi ve dünyayı olumlu yönde değiştirecek iyi işler yapmayı hayal edin, bu hayallerinizi gerçekleştirirken iyi  bir insan olmaktan taviz vermeden çok çalışın!’’ dedi. 

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Çocuklar üşümeyecek
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