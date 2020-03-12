Çocuklar üşümeyecek

Arslan, Cengiz Topel İlkokulundaki 101 çocuğa bot ve mont hediyelerini takdim etti. Okul Müdürü Rafet Yıldırım, Müdür Yardımcısı Fuat Çalışkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Bora’nın eşlik ettiği ziyarette Aysel Arslan, çocuklara hitaben bir konuşma yaptı. Arslan, "Bugünün küçükleri yarının büyükleri sevgili gençler, okuyun çok okuyun, soru sorun, sorgulayın, hayal kurun, kendinizi, ülkemizi ve dünyayı olumlu yönde değiştirecek iyi işler yapmayı hayal edin, bu hayallerinizi gerçekleştirirken iyi bir insan olmaktan taviz vermeden çok çalışın!’’ dedi.