Çocuklar unutulmadı

Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar oyuncaklarla mutlu oldu. Dernek yöneticileri, tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken, Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çocukları tıraş ederek, etkinliğe destek verdi. Mevsimlik tarım işçilerinin memleketlerinden yüzlerce kilometre uzakta, zor şartlar altında çalıştıklarını hatırlatan Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, çocukları mutlu etmek, sevindirmek için çalıştıklarını bildirdi.