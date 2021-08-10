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Çocuklar unutulmadı

Yozgat'ta Saraykent ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına, oyuncak, giysi ve battaniye yardımında bulunuldu.

10 Ağustos 2021 Salı 00:12
Çocuklar unutulmadı

 Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Sorgun Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar oyuncaklarla mutlu oldu. Dernek yöneticileri, tarım işçilerinin yaşadığı çadırları ziyaret ederek, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtırken, Saraykent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de çocukları tıraş ederek, etkinliğe destek verdi. Mevsimlik tarım işçilerinin memleketlerinden yüzlerce kilometre uzakta, zor şartlar altında çalıştıklarını hatırlatan Saraykent Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferdi Dinçsoy, çocukları mutlu etmek, sevindirmek için çalıştıklarını bildirdi.

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Çocuklar Unutulmadı
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