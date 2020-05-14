Çocuklar sokağa koştu

YOZGAT’ta dün çocuklar, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlik kapsamında, evlerinin yakınlarındaki parklarda uzun süre sonra gönüllerince oynama imkanı buldu. Yozgat'ta bisiklet ve patenlerini alan çocuklar, sokak ve parklara koştu. Kuzenleriyle buluşarak parka gelen çocuklardan Cemre Ertuğrul (11) uzun zamandır dışarı çıkmadıklarını ve evde sıkıldıklarını belirtti. Sokağa çıkma iznine çok sevindiklerini aktaran Ertuğrul, "Evde ders yapıyordum, kitap okuyordum ama dışarı çıkamadığım için sıkılıyordum. Bugün izin verildi. Kuzenlerimle buluştuk, bisiklet sürüp paten kayıyoruz ve çok eğleniyoruz" dedi.

Selin Ertuğrul da (10) paten kaymayı çok özlediğini dile getirerek, "Kaymakta biraz zorlandım ama tekrar alıştım. Dışarı çıktığım için çok mutluyum" diye konuştu.

Sena Ertuğrul (10) ise sokağa çıkma izinin sık sık verilmesini istedi.