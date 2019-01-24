Çocuklar sevindi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen okul destek projesi kapsamında Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sorgun Gençlik Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar mutlu oldu. SORGED gönüllüleri tarafından verilen destekle gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarla birlikte oyunlar oynandı, kitap okundu, şarkılar söylendi, ebru çalışması yapıldı.