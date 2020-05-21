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Çocuklar parklara koştu

Yozgat'ta sokağa çıkan çocuklar, anneleriyle birlikte parklara akın etti.

21 Mayıs 2020 Perşembe 01:20
Çocuklar parklara koştu

YOZGAT’ta, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, bir hafta aradan sonra yeniden dışarıya çıktı. Parklarda koşup oynayan, salıncakta sallanan çocuklar keyifli vakit geçirdi. Bazı çocuklar da Yozgat Belediyesi Çapanoğlu Kentpark'ta bulunan hayvanat bahçesindeki keçi ve kuşları besledi. Çocuklarını parka getiren Esra Akgül, çocukların dışarı çıktıkları için çok heyecanlı olduklarını söyledi. Verilen izni ve güzel günü değerlendirmeye çalıştıklarını aktaran Akgül, "İzin saatinin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü bu saatlerde güneş tepede. 15.00'ten sonra olması daha iyi olur diye düşünüyorum. O konuda bir düzenleme yapılırsa iyi olur" diye konuştu.

Sezen Bal da çocuklarla dışarıda olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Çocuklar dışarıyı özlediler, iki aydır içerideyiz çok daraldılar, ekran bağımlısı olmaya başladılar. Bir an önce normale dönmeyi istiyoruz. Şu anda güneşli günlerin tadını çıkartıyoruz" dedi.

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Çocuklar Parklara Koştu
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