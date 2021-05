Çocuklar için masal anlatıp, sosyal medyada paylaştılar

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli çocukları anlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğretmenler tarafından masal anlatıldı, video ile paylaşımda bulunuldu. Özel gereksinimli bireyleri anlamak, onlarla empati kurmak, destek olmak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl tüm dünyada 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak belirlendiği hatırlatıldı. Sarıkaya ilçesinde görev yapan idareci ve öğretmenlerin de bu özel zaman dilimi sebebiyle ‘Farkındalık için anlat Sarıkaya’ diyerek bir araya geldi. Yazar Ayşegül Sözen Dağ’ın kaleme aldığı ‘Engelsiz Masallar’ kitabından ‘Menekşe Kokulu Gül Masalı’ çocuklar için anlatıldı. Etkinliği uygulamaya koyan Sarıkaya Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu Özel Eğitim Öğretmeni Hafize Doğan ile birlikte diğer öğretmenler de masalın anlatımına katkı sundu. Farklı olanı ayrı görmek yerine, bütün farklılıklara rağmen aynı olduğumuz bilincine eriştiğimiz bir dünyada yaşamak dileğiyle, hazırlanan video İlçe Milli Eğitim müdürlüğü sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. ‘Unutmayalım ki hepimiz her an birer engelli adayıyız, hepimizin birbirini anlamaya ve sevgiye olan ihtiyacımız baki’’ uyarısı da yapıldı.