Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1461
ALTIN
489.141
DOLAR
8.2726
STERLİN
11.7061
EURO
10.0573

Çocuklar için masal anlatıp, sosyal medyada paylaştılar

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ‘En büyük engel sevgisizliktir, sevgiyle farkındalık yaratmak için anlat Sarıkaya’ projesi kapsamında, öğretmenler minikler için masal okudu.

11 Mayıs 2021 Salı 00:29
Çocuklar için masal anlatıp, sosyal medyada paylaştılar

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, özel gereksinimli çocukları anlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında öğretmenler tarafından masal anlatıldı, video ile paylaşımda bulunuldu. Özel gereksinimli bireyleri anlamak, onlarla empati kurmak, destek olmak, toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl tüm dünyada 10-16 Mayıs tarihleri arası Engelliler Haftası olarak belirlendiği hatırlatıldı. Sarıkaya ilçesinde görev yapan idareci ve öğretmenlerin de bu özel zaman dilimi sebebiyle ‘Farkındalık için anlat Sarıkaya’ diyerek bir araya geldi. Yazar Ayşegül Sözen Dağ’ın kaleme aldığı ‘Engelsiz Masallar’ kitabından ‘Menekşe Kokulu Gül Masalı’ çocuklar için anlatıldı. Etkinliği uygulamaya koyan Sarıkaya Şehit Metin Arslan İlköğretim Okulu Özel Eğitim Öğretmeni Hafize Doğan ile birlikte diğer öğretmenler de masalın anlatımına katkı sundu. Farklı olanı ayrı görmek yerine, bütün farklılıklara rağmen aynı olduğumuz bilincine eriştiğimiz bir dünyada yaşamak dileğiyle, hazırlanan video İlçe Milli Eğitim müdürlüğü sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlandı. ‘Unutmayalım ki hepimiz her an birer engelli adayıyız, hepimizin birbirini anlamaya ve sevgiye olan ihtiyacımız baki’’ uyarısı da yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çocuklar Için Masal AnlatıpSosyal Medyada Paylaştılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAYRAMDA BiTECEK!
BAYRAMDA BiTECEK!
Denetim ve ziyaret
Denetim ve ziyaret
ANNEM, CANIM BENiM
ANNEM, CANIM BENiM
Annesinin mezarını ziyaret etti
Annesinin mezarını ziyaret etti
Şehit anneleri unutulmadı
Şehit anneleri unutulmadı
Kadın polislere çiçek
Kadın polislere çiçek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim