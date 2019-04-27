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Çocuklar gülmeye devam edecek

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bugüne kadar yürütülen çalışmaları değerlendirip, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili takvimini belirledi.

Çocuklar gülmeye devam edecek

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bugüne kadar yürütülen çalışmaları değerlendirip, bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili takvimini belirledi.

27 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Çocuklar gülmeye devam edecek

Yozgat il merkezinde okul destek projesi çocukları ile bir araya gelen kurum yöneticileri, ‘çocuklar gülsün dünya gülsün’ etkinliği yaptı. Yozgat’ta 2017-2018 döneminde il genelinde gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Çocuk işbirliği ile ilgili olarak 2023 yılına kadar Yozgat il genelinde yapılacak çalışmaların planlamasını da yapıldı. Çocuk Hakları Konusunda Ortaokul ve Lise Öğrencilerine eğitimler verileceği, ‘Çocuk İşçiliği’ ile mücadele kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin velilerine farkındalık eğitimlerinin verilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.  Çocuk işçiliği ve yasal süreçleri hakkında İş-Kur ve SGK ile birlikte işverenlere eğitimler düzenleneceğinin de altı çizilerek, ‘Mevsimlik Tarım İşçilerinin çocuklarını akademik başarısını arttırmak, ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, zihinlerini geliştirmek, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerine katkı sağlamak, hayal dünyalarını zenginleştirmek için kurslar düzenlenmeye devam edilecektir. Bu amaçla Sanat Atölyeleri oluşturulmuştur. Çocuklara dikkat çekmek için il protokolü, sivil toplum kuruluşları ve toplumun farklı kesimlerinin ziyaret etmeleri için sosyo- kültürel faaliyetler düzenlenecektir. Çocuk İşçiliği ile Mücadele kapsamında Cami, Cadde, Alt Geçit, AVM gibi sosyal alanlarda denetimler yapılarak, istismar edilen çocukların takibi sağlanacaktır. Sığınmacı ve Mülteci Çocuk ve Ailelerine sosyal uyum programı uygulanacaktır’ denildi.

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