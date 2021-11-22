Çocuklar geleceğimizdir

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar’ın yöneticiliğini üstlendiği panele konuşmacı olarak Avukat Emine Şimşek, Avukat Esra Bıyık, Öğretim Üyesi Dr. Aygül Nalbant katıldı. Doç. Dr. Canan Koç, panelin açılışında yaptığı konuşmada dünya üzerindeki çocukların temel haklarından bahsederek, çocukluk çağlarının önemine değindi. Yetişmiş insanların da bir dönem masum çocuklar olduğunu vurgulayan Koç, dünya üzerinde yaşayan tüm çocukların eşit sağlık, eğitim, barınma ve yaşam haklarına sahip olmalarını dileyerek sözlerini tamamladı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Çocuk gelecektir, çocuk bahardır, çocuk masumiyettir, çocuklar yarınlarımızdır’’ diyerek, çocukların her alanda istismarının engellenmesine yönelik alınacak tedbirlerin öneminden bahsetti. Karadağ, çocuk suistimallerinin engellenmesi, insan odaklı bu istismarların önüne geçilmesi için sağlam bir aile yapısı olmasının gerektiğini aktardı. Karadağ, düzenlenen panelin suistimallerin engellenmesi noktasında önemli bir vazife ifa edeceğine vurgu yaparak, alınacak tedbirler noktasında burada yapılan konuşmaların da büyük katkısı olacağını belirtti. Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan İşgüzar, çocukların çok değerli olduğunu, çocukların ruh ve duygu dünyalarının ailede şekillendiğini, çocuklarımıza sahip çıkarak onları ailevi değer ölçüleri çerçevesinde yetiştirmeye özen gösterdiğimizde çocukların hak ettiği yerde olacağını ifade etti. Panele konuşmacı olarak katılan Avukat Emine Şimşek, çocuk hakları sözleşmesi ve çocuk koruma kanunu hakkında bilgiler verirken diğer konuşmacı Avukat Esra Bıyık, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında konuştu. Son konuşmacı Öğretim Üyesi Dr. Aygül Nalbant ise istismara ve ihmale uğrayan çocuklarda psikolojik belirtiler ve çocuğun korunması ile ilgili konular hakkında sunum gerçekleştirdi. Panel, dinleyicilerden gelen soruların cevaplanması ile son buldu. •Sümeyye İlhan•