Çocuklar Cübbe giydi

Müdürlükte görevli pedagoglar ve avukatlarca çocuk hakları ve mevzuat hakkında verilen eğitimi tamamlayan öğrencilere Baro Başkanı Muhsin Ayanoğlu tarafından temsili cübbe giydirildi, sertifika verildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, projenin hayırlı olmasını diledi. Eğitimin önemine değinen Polat, "Yapmamız gereken en önemli şey çocukları bir spor dalı ile tanıştırmak, lise mezunu bir çocuğun bir lisanı iyi konuşmasını sağlamak ve bir müzik aletini çalması gerektiğini söylüyoruz ve bu uğurda çaba sarf ediyoruz. Hem kendi çocuklarımızı hem milletimizin evlatlarını bu şekilde yetiştirmemiz gerekiyor" dedi. Ayanoğlu da bu öğrencilere sertifika verileceğini ifade ederek, "Çocuklarımız kendi yaşıtlarının okullardaki arkadaşlarının insan haklarıyla ilgili maruz kalacakları olumsuzluklara gerektiği anda müdahale imkanı tanıyacaktır. Kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından Proje Koordinatörü Hüseyin Aktaş bilgilendirme yaptı. Aktaş, "Projede amaç, ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan çocuk haklarına ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, eşit ve adil uygulanmasını sağlamaktır. Çocuk haklarının tanınması, uygulanması ve geliştirilmesi için teorik ve uygulamaya yönelik çalışma yapılacak" dedi. Fahri çocuk avukatlardan 16 yaşındaki Hüseyin Can, 11'inci sınıf öğrencisi olduğunu belirterek "Artık arkadaşlarımın hakkını korumak istiyorum. Yanımda büyüklerim var, bir sıkıntı olduğunda onlara iletip onlarla birlikte sıkıntıları çözmek istiyorum" ifadesini kullandı. İkbal Doğanyiğit de "Hem kendimin hem de diğer arkadaşlarımın hakkını korumak ve öğrenmek istiyorum. Büyüyünce avukat olmak istiyorum" diye konuştu. (aa)