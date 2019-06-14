Yozgat’ta çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iş birlikteliği içerisinde ‘çocukça yaşamak’ sloganıyla mücadeleye devam edildiği hatırlatıldı.
14 Haziran 2019 Cuma 00:00
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YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacıları, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında, simit ve mendil satan çocuklarla buluştu, ailelerine rehberlik hizmeti verdi.
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