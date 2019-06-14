Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
90501
ALTIN
253.981
DOLAR
5.8644
STERLİN
7.4414
EURO
6.6128

Çocukça yaşamak

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacıları, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında, simit ve mendil satan çocuklarla buluştu, ailelerine rehberlik hizmeti verdi.

Çocukça yaşamak

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacıları, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında, simit ve mendil satan çocuklarla buluştu, ailelerine rehberlik hizmeti verdi.

14 Haziran 2019 Cuma 00:00
50 Okunma
Çocukça yaşamak

Yozgat’ta çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile iş birlikteliği içerisinde ‘çocukça yaşamak’ sloganıyla mücadeleye devam edildiği hatırlatıldı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
VALi SORUN DiNLEDi
VALi SORUN DiNLEDi
Borsada acentelik işlemleri
Borsada acentelik işlemleri
Eski Müdüre hapis cezası
Eski Müdüre hapis cezası
Güvenlik birimlerine ziyaret
Güvenlik birimlerine ziyaret
Maket uçak ilgi görüyor
Maket uçak ilgi görüyor
Konakta seminer
Konakta seminer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim