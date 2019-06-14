Çocukça yaşamak

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sosyal Hizmet Merkezi Sosyal Çalışmacıları, Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü kapsamında, simit ve mendil satan çocuklarla buluştu, ailelerine rehberlik hizmeti verdi.