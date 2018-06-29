Çocuk parkına inşaat

Aşağı Nohutlu Mahallesi Yüzbaşı Bahattin Çokdeğerli Caddesi üzerinde bulunan çocuk oyun parkı, önceki gün yerle bir edildi. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, parkın yanında bulunan binaların da yıkılarak, söz konusu alana iki artı bir apart yapılacağı öğrenildi. Mahalle sakinleri kamuya ait bir arsa üzerindeki çocuk oyun parkının nasıl ve hangi şartlarda sökülerek, üzerine özel mülk inşaat yapılacağını merak ettiklerini ifade ettiler. Yozgat Belediyesi’nden alınan bilgiye göre, oyun parkı arsasının Özel İdare’ye ait olduğu öğrenilirken önümüzdeki ay arsanın ihale yoluyla satışa çıkarılacağı da iddia edildi. Mahalle sakinleri Yozgat Belediyesi’nin konuya müdahale ederek çocuk oyun parkını muhafaza ederek, alanın yeşil alan olarak kalması gerektiği görüşünü dile getirdiler.

