Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Çocuk Gülerse Dünya Güler

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Viyana Başkanlığı ile Sorgun Şefkat Eli Derneği iş birliğiyle düzenlenen iftar programına AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de katıldı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 00:00
Çocuk Gülerse Dünya Güler

Çocuk Gülerse Dünya Güler’ sloganıyla gerçekleştirilen iftar programında Yozgat Milletvekili Başer, yetim çocuklar ile bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başer, programın düzenlenmesinde katkı sunan UID Avusturya Viyana Başkanı Mahmut Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahin’e isimlerinin yazılı olduğu tabak hediye etti. Bayrama sayılı günlerin kaldığı bu mübarek günlerde yetimleri sevindiren, bayram sevinci yaşatan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başer, ‘’Allah onlardan razı olsun. Rabbim hayırlarını ve zekâtlarını kabul buyursun” dedi.
ESNAFI DİNLEDİ
Sorgun’da çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programı öncesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafla sohbet eden Başer, onların ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Esnafın problemlerini ve taleplerini dinleyen Başer, tek tek not alarak, Ramazan'ı Şeriflerini kutladı. Başer, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Anahtar Kelimeler:
Çocuk Gülerse Dünya GülerYozgatGazeteHaberNişan18 NisanGündemIlerigazetesiPazartesiGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polisler ile sahur
Polisler ile sahur
Terminal Camii
Terminal Camii
8 FiRMAYA CEZA
8 FiRMAYA CEZA
EPNi Proje şenliği yapıldı
EPNi Proje şenliği yapıldı
Yozgat için fırtına uyarısı
Yozgat için fırtına uyarısı
Çocuklar ile buluştu
Çocuklar ile buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim