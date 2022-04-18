‘Çocuk Gülerse Dünya Güler’ sloganıyla gerçekleştirilen iftar programında Yozgat Milletvekili Başer, yetim çocuklar ile bir araya geldi. Çocuklara çeşitli hediyeler veren Başer, programın düzenlenmesinde katkı sunan UID Avusturya Viyana Başkanı Mahmut Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Şahin’e isimlerinin yazılı olduğu tabak hediye etti. Bayrama sayılı günlerin kaldığı bu mübarek günlerde yetimleri sevindiren, bayram sevinci yaşatan tüm hayırseverlere teşekkür eden Başer, ‘’Allah onlardan razı olsun. Rabbim hayırlarını ve zekâtlarını kabul buyursun” dedi.

ESNAFI DİNLEDİ

Sorgun’da çeşitli ziyaretlerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, yetim çocuklar için düzenlenen iftar programı öncesinde de esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafla sohbet eden Başer, onların ekonomik durumu hakkında bilgi aldı. Esnafın problemlerini ve taleplerini dinleyen Başer, tek tek not alarak, Ramazan'ı Şeriflerini kutladı. Başer, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.