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Çocuk bakımı eğitimi

Yozgat Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kurslarla meslek edindirme ve halkı bilgilendirip, bilinçlendirmeye yönelik eğitimler devam ediyor.

25 Ekim 2021 Pazartesi 00:39
Çocuk bakımı eğitimi

 Bu kapsamda açılan Çocuk Gelişimi ve Bakımda Temel Bilgiler, etkinlikler kursu Eğitmen Özge Kara gözetiminde devam ediyor. Kursa başvuruların devam ettiği kaydedildi. Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler dikkate alınarak çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olma, uygun ortam, koşulların sağlanması ile birlikte beslenme, sağlık, temizlik, güvenlik önlemleri dikkate alınarak, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunmasına yönelik bilgiler veriliyor. 

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