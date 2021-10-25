Çocuk bakımı eğitimi

Bu kapsamda açılan Çocuk Gelişimi ve Bakımda Temel Bilgiler, etkinlikler kursu Eğitmen Özge Kara gözetiminde devam ediyor. Kursa başvuruların devam ettiği kaydedildi. Gelişim dönemleri ve gelişime etki eden faktörler dikkate alınarak çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olma, uygun ortam, koşulların sağlanması ile birlikte beslenme, sağlık, temizlik, güvenlik önlemleri dikkate alınarak, çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunmasına yönelik bilgiler veriliyor.