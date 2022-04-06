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Çip çalışmaları devam ediyor

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde, Tarım Orman Müdürlüğü tarafından sahipli kedi ve köpeklere yönelik yapılan Çip takma işlemi devam ediyor.

06 Nisan 2022 Çarşamba 00:05
Çip çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) arasında imzalanan 'Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik' protokolü, 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçirilmişti. Yönetmelik kapsamında, sahipli köpek, kedi ve gelinciklere bu yılın sonuna kadar deri altlarına mikroçip takılarak, elektronik ortamda kayıt altına alınması çalışmaları devam ediyor. Hayvanlar, enjekte edilen mikroçip sayesinde sahibinin kimlik ve adres bilgileriyle eşleştirilecek. Bu sayede hayvanların sokağa atılmasının önüne geçilmesi, çalınan hayvanların bulunabilmesi ve hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması amaçlanıyor.
Akdağmadeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘’Sahipli kedi ve köpeklere mikroçip uygulamasıyla birlikte kimliklendirme işlemlerimiz devam etmektedir. Ayrıca kimliklendirme işlemi yapılan evcil hayvanlarımızın kuduz aşıları da Müdürlüğümüzce yapılmaktadır’’ denildi.

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