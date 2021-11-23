Çin ekonomisini anlattı

Özalp, Bozok, Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEYDER) tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katıldı. Özalp, Çin’in, tarihin en eski ve önemli devletlerinden biri olmakla birlikte günümüzde de dünya siyasetinde etkin bir güç olma yolunda ilerlediğini bildirdi. Özalp, ‘’Özellikle 1980’lerden sonra gösterdiği hızlı ekonomik büyümenin arkasında başta tarihsel olmak üzere birçok faktör bulunmaktadır. 1,5 milyarlık nüfusu büyük bir iç pazar oluşturmakta ve ayrıca ucuz işgücü nedeniyle uluslararası piyasalarda rekabet avantajı elde etmektedir. 1980'lerden günümüze doğru gelindiğinde, 2020 yılında 14,4 Trilyon Dolarlık gayri safi milli hasılasıyla, 21,4 Trilyon Dolarlık ABD’den sonra dünyanın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkeleri sıralamasında ikinci sırada olması şaşırtıcı değildir’’ ifadelerini kullandı. Yüksek büyüme hızı devam edeceği öngörülen Çin’in 2028 yılında ABD’nin önüne geçeceğinin düşünülmekte olduğuna vurgu yapan Özalp, Çin'in ekonomik gücünün bir diğer göstergesinin de dünyada üretilen enerjinin büyük bölümünü kullanıyor olması olduğunu anlattı. Özalp, ‘’Kendisi de enerji üreticisi olmasına rağmen enerji ithal eden ülkeler arasında ilk sıradadır. Bu da Çin ekonomisinin dinamizmini gösteren bir olgudur. Çin, günümüzde dünya piyasalarında ucuz ve kalitesiz ürün üreten ülke algısını yıkmaya çalışmaktadır’’ diye konuştu. Özalp, bir katılımcının ‘Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarının nasıl değerlendirilmesi gerektiğine’ ilişkin soruya, ‘’Çin’in Uygur Türklerine yönelik uygulamaları, haksız ve insanlık dışıdır. Bu zulmün son bulması için siyasi, diplomatik ve ekonomik adımlar atılmalıdır’’ yanıtını verdi.