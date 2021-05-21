Çilek yetiştiriciliğine destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, görev sahasındaki illerin bitki ve ürün desenini çeşitlendirmesine yönelik hazırlanan projelere destek veriyor.

Bu kapsamda Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde çilek üretim tesisi kuran 3 çiftçiye 18 bin adet çilek fidesi hibe edildi.Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinde, çilek üretimi her geçen yıl artıyor. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP) kapsamında hazırlanan, aile ekonomisine katkıda bulunmak isteyen kadın girişimcilerin desteklenmesini amaçlayan ‘Çilek Üreten Eller’ projesi kapsamında 2018 yılında 10 kadın çiftçiye mali destek verildi. Hububat hasadının sona erdiği bir dönemde farklı bir ürün çeşidi ile yeni mahsul alarak aile ve bölge ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, diğer çiftçilere de örnek oldu. Bu yıl ise Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde 3 çiftçiye proje kapsamında KOP tarafından destek verildi. KOP İdaresi ile Şefaatli Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 çiftçiye 18 bin çilek fidesi hibe edildi. Yozgat valisi Ziya Polat, projeden yararlanan çiftçilerle bir araya gelip, fideleri toprakla buluşturdu, ‘’Üretmek isteyen herkese destek olmaya hazırız’’ mesajı verdi.