Çilek üretimini sevdik

2017 KOP TEYAP kapsamında desteklenmesi uygun bulunan ‘Çilek Üreten Eller’ projesi hayata geçirilmek üzere fidanlar toprakla buluşturuldu. Yozgat'ta çilek tesislerine yönelik ilk adım 2011 yılında atıldı. Daha sonra Yerköy ve Yenifakılı ilçelerinde toplam 4 dekar alanda tesis edilen bahçeye 24 bin adet çilek fidesi dikildi. 2013 yılında ise Sorgun ilçesinin Çiğdemli beldesinde toplam 4 dönümlük alanda çilek bahçesi kuruldu, 6 ton civarında ürün alındı. Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 'Çilek Üretimini Geliştirme' projesi hazırlayarak, 2014 yılında 43 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 580 kilo malç, 258 bin adet çilek fidesi temin ederek, çiftçilere dağıtımını yaptı. 2016 yılında ise proje Yozgat merkez ve ilçelerinde yaygınlaştırılmaya başlandı. 43 dekar alanda kullanılmak üzere 2 bin 580 kilo malç, 258 bin adet çilek fidesi temin ederek, çiftçilere dağıtımı yapıldı. Yozgat İl Özel İdaresi'nden aktarılan kaynaktan 104 bin 232 lira kullanılarak, Sorgun'da 25, Yozgat merkezde 2 çiftçinin projeden faydalandırılması uygun bulundu. Üreticilere bir dekar alan için 6 bin adet çilek fidesi ve 60 kilo malç verildi.

YENİ PROJE

Yozgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, ‘Çilek üreten eller’ projesinin KOP tarafından uygulanabilir olarak bulunup, mali destek verilmesine yönelik protokollerin imzalanmasının ardından uygulamaya geçildiğini söyledi. Özdemir, ‘’Tarla bitkileri ağırlıklı bir ürün yelpazesiyle sınırlı kalan ilimize yeni bir ürün tanıtmak, yaygınlaştırmak amacıyla bu proje hazırlandı. Projemizin bir diğer amacı da kadın çiftçilerimizin perde arkasında kalan tarımsal emeklerini gün yüzüne çıkarmaktır. Bu nedenle projemiz kapsamında kadın çiftçilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verilmiş olup, sonrasında yine kadın çiftçilerimizle çilek fideliğine yapılan teknik gezi ile çilek bahçesi kurulumu ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Projemiz kapsamında tüm bahçe hazırlıkları tamamlandıktan sonra, 10 kadın çiftçimiz çilek fidelerini toprakla buluşturarak, Çilek Üreten Eller projesini hayata geçirildi. Önümüzdeki sene daha kaliteli ve daha verimli ürünler alabilmek adına bu yıl oluşacak çiçekler bitki üzerinden uzaklaştırılacak, 2. yıl ilk hasadın başlamasıyla tarla günü düzenlenip projemizin meyveleri basının da eşliğiyle kamuoyunun gösterimine sunulması planlanmaktadır’’ dedi.