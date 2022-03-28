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Cihaz kullanılmaya başlandı

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mobil hız tespit sistemi, Yozgat’ın Çekerek ilçesinde kullanılmaya başlandı.

28 Mart 2022 Pazartesi 00:42
Cihaz kullanılmaya başlandı

Yozgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, hem araç üzerine hem de seyyar olarak kurulan Türkiye’nin ilk yerli hız tespit cihazını, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde kullanmaya başladı.
Günümüz şartlarına ve teknolojisine uygun olarak tasarlanan mobil hız tespit cihazı ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli veri, fotoğraf ve video kaydı ile tespit edilebiliyor. 150 metreye kadar kayıt alabilen cihazın tanıtımı jandarma ekiplerince Çekerek ilçe merkezinde Lise Caddesi hastane yolunda tanıtımı yapıldı. Denetimlerin yapıldığı uygulamada hız ihlali yapan sürücüler mobil hız tespit cihazı belirlenerek sürücülere idari yaptırım cezası uygulandı.
Ekiplerin, Çekerek, Aydıncık ve Kadışehri ilçelerinde belirli noktalarda hız tespit uygulamalarına devam edeceği bildirildi. •iha•

İhlas Haber Ajansı

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