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Çiğdemli Yolu tamam

Sorgun-Kadışehri bağlantılı devlet yolundaki asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

17 Haziran 2020 Çarşamba 01:43
Çiğdemli Yolu tamam

KADIŞEHRİ-Sorgun ilçelerini birbirine bağlayan devlet yolunda asfaltlama çalışmaları tamamlanarak, ulaşıma açıldı. Karakız-Çiğdemli arasındaki çalışmaların tamamlanması ile Kadışehri ilçesine ulaşım da rahatladı. Kadışehri Belediye Başkanı İrfan Akın, yolun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Akın, yolun tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın rahatladığını, bu yoldan ilçeye gelenlerin daha sonra Çekerek ve Karadeniz bölgesindeki yerleşim alanlarına daha rahat ulaşma imkanı bulacaklarını bildirdi.  

Anahtar Kelimeler:
Çiğdemli Yolu Tamam
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