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Çiğdemler bu yıl erken açtı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı, kar üzerine yağdı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:47
Çiğdemler bu yıl erken açtı

YOZGAT'ta uzun bir süredir hava sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi, baharın müjdecisi çiğdemlerin çiçek açmasına neden oldu. Baharın müjdecisi olarak bilinen, çoğunlukla Mart ve Nisan aylarında açan çiğdem çiçekleri, bu yıl havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erken açtı. Yozgat’ın yüksek kesimlerinde güneşi görünce yüzünü göstermeye başlayan çiğdemler, gece yağan karın altında kaldı. Yozgat’ın Fatih Mahallesi’nde ikamet eden Hakkı Yurtlu, sabah sporuna çıktığı sitenin bahçesinde güneşin erittiği karın altından çıkan çiğdem çiçeği ile karşılaştı. Yurtlu, uzun bir süredir havaların sıcak geçmesi nedeniyle çiğdemlerin çiçek açmaya başladığını, normalde mart ve nisanda açan çiğdemlerin hava sıcaklığına bağlı olarak açtığını bildirdi. (Fotoğraf: Seyfi Çelikkaya) 

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Çiğdemler Bu Yıl Erken Açtı
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