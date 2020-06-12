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Çiftçiyi mağdur etmeyin!

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, çiftçinin doğal afet ve ithalat mağduru olduğunu söyledi.

12 Haziran 2020 Cuma 00:00
Çiftçiyi mağdur etmeyin!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, aşırı sıcaklık, kuraklık ve dolu afeti yaşayan çiftçilerin taleplerini TBMM’de gündeme taşıdı.
Aşırı sıcaklık, kuraklık ve dolu afetleriyle baş başa bırakılan çiftçilerin yardım eli beklediğini ifade eden Keven, Boğazlıyan’da gerçekleşen dolu afetinde zarar gören çiftçilerin borçlarının ertelenmesini istedi.
Keven, ‘’Boğazlıyan ilçemizde dolu afetinde zarar gören çiftçilerimize tekrar geçmiş olsun diliyorum. 11 bin dekar tarım arazisi büyük ölçüde zarar gördü. TARSİM Sigorta eksperleri zarar gören tarlalarda yüzde 10 ile yüzde 17 arasında zarar oranı yazmaktadır. Bu oran çiftçimizin gördüğü zararın çok çok altındadır’’ dedi.
Keven, TARSİM’in çiftçilerin beklentisini karşılamadığını ileri sürdü, ‘’Mülkiyet durumundan dolayı sigortası bulunmayan veya kiralama yoluyla ekim yapılan tarlalarda mağduriyet nasıl giderilecek? Sigorta yaptıramayan çiftçinin zararı nasıl karşılanacak?” diye sordu.
Milletvekili Ali Keven, çiftçiye destek paketi açıklanmasını istedi. Keven, “Çiftçimiz bir taraftan aşırı sıcaklık ve dolu afetiyle mücadele ediyor bir taraftan da AKP iktidarının ithalata dayalı hatalı tarım politikalarıyla mücadele ediyor. Bu sene birçok bölgede gerçekleşen aşırı sıcaklık ve dolu afetlerinden dolayı mahsul alamayacak olan çiftçilerimizin borçlarını gelin faizsiz erteleyelim. Çiftçiye destek ve yardım paketi açıklayalım. İthalat yapılan ülkelerin çiftçilerini değil birazda kendi öz çiftçimizi sevindirelim” diye konuştu.

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Çiftçiyi Mağdur Etmeyin!
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