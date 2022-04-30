ÇiFTÇiYE TOHUMLUK DESTEĞi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ‘Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’ Projesi kapsamında Yozgat’ta yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtım töreni gerçekleştirildi. Tohumluklar üreticilere yüzde 75 hibe yüzde 25 üretici katkısıyla dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi. Nadas olan toprakların ekilmesi için tohum desteğinde bulunduklarını belirten Vali Polat, tohumluk için ödenek ayrıldığını vurguladı. 60 ton nohut, yaklaşık 15 ton da ayçiçeği tohumu dağıttıklarını altını çizen Vali Polat, ‘’Hayırlı ve bereketli olsun. Sadece tohum vermekle olmuyor, İl Tarım Müdürlüğünün teknik personeli ve üniversitemizin sahada olması lazım. Biz çiftçimizin her zaman emrindeyiz ama teknik personelin daha çok sahada olması gerekiyor’’ dedi.

Ülke genelinde bitkisel üretim alanında 6 milyon 130 bin 324 dekarlık alanla ekilebilir arazi varlığı olarak Yozgat’ın 5’inci sırada olduğunu anlatan Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ise, ‘’Hububatta 3 milyon 530 bin 598 dekarlık alanla durum buğdayında ekilişte 3’üncü, üretimde ise 6’ıncı sıradayız. Baklagilde nohutta 657 bin 372 dekarlık alanla hem ekilişte hem üretimde 2’inci sıradayız. 185 bin 22 dekarlık alanla yeşil mercimekte ise hem üretimde hem de ekilişte birinci sıradayız’’ diye konuştu.

Yağlık ayçiçeği ekilişi hakkında da bilgi veren Özkaya, ‘’2020 yılında yağlık ayçiçeği ekilişi 12 bin dekarken 2021 yılında bu 28 bin 700 dekara, bu yılda sadece dağıtacağımız miktarla 29 bin dekar ekiliş sağlanacaktır. Hedefimiz bu noktada üreticinin kendi imkanlarıyla beraber ektiğiyle hedef 60 bin dekar ekilişe erişmek ve bunu önümüzdeki 2 yıl içerisinde 100 bin dekara çıkmak hedeflerimiz arasında” şeklinde konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer ise Üretenin her daim yanında ve yakınında olduklarını vurguladı. Özellikle pandemiyle beraber hem Türkiye’de hem de dünyada tarımsal ürünlerin, silah sanayi kadar belki de ondan daha fazla önemli olduğu bir dönem içerisine girdiklerinin altını çizen Başer, ‘’Son bir yılda çiftçimize AK Parti hükümetleri olarak vermiş olduğumuz Yozgat’taki paranın bedeli 1 milyardır. Biz çiftçimizin hem doğrudan gelir desteği, sertifikalı tohum ürün desteği, mazot desteği, gübre desteği dahil olmak üzere özellikle son yıllarda sertifikalı ve lisanslı depoculuk alanında da yapmış olduğumuz yatırımlarla şuan Türkiye’de en fazla lisanslı depoculuk olan bir iliz’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çiftçilere tohumlukları dağıtıldı.

